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    РБК: израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами у россиян

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    Банки в Израиле начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами у россиян даже при наличии израильского паспорта. Об этом 16 ноября рассказал РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

    По его словам, сегрегацию счетов с ценными бумагами россиян ведут уже практически все крупные финансовые организации Израиля. Причиной Ойгман называет предписание бельгийского депозитария Euroclear ограничить для инвесторов с гражданством России операции по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии.

    Пока речь идет только о сегрегации активов, учитываемых через Euroclear, отмечает Ойгман, но не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Об ограничениях для счетов россиян сообщает также адвокат Александр Зернопольский. В комментарии Forbes он отметил, что официально банки не уведомили инвесторов. О рисках обособления счетов клиенты узнавали сами. Зернопольский отметил, что «израильские банки не лучшие советчики, поэтому количество консультаций на эту тему резко выросло».

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