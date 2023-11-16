РБК: израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами у россиян

Банки в Израиле начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами у россиян даже при наличии израильского паспорта. Об этом 16 ноября рассказал РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.
По его словам, сегрегацию счетов с ценными бумагами россиян ведут уже практически все крупные финансовые организации Израиля. Причиной Ойгман называет предписание бельгийского депозитария Euroclear ограничить для инвесторов с гражданством России операции по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии.
Пока речь идет только о сегрегации активов, учитываемых через Euroclear, отмечает Ойгман, но не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.
Об ограничениях для счетов россиян сообщает также адвокат Александр Зернопольский. В комментарии Forbes он отметил, что официально банки не уведомили инвесторов. О рисках обособления счетов клиенты узнавали сами. Зернопольский отметил, что «израильские банки не лучшие советчики, поэтому количество консультаций на эту тему резко выросло».