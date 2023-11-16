    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, сев

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.46eur97.13

    В Волгоградской области тушили пожар на территории воинской части

    165
    обсудить

    Пожар произошел на территории одной из воинских частей возле поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области в ночь на 16 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале областного правительства.

    По его словам, пожар оперативно локализовали и потушили силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. О пострадавших или погибших не сообщается.

    Очевидцы ЧП рассказали V1.RU, что все началось около часа ночи. Люди увидели зарево на горизонте и слышали похожие на взрывы хлопки. Некоторые из соображений безопасности предпочли покинуть поселок.

    Собеседник издания в экстренных службах сказал, что произошедшее квалифицируется как пожар, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close