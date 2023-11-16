В Волгоградской области тушили пожар на территории воинской части

Пожар произошел на территории одной из воинских частей возле поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области в ночь на 16 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале областного правительства.



По его словам, пожар оперативно локализовали и потушили силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. О пострадавших или погибших не сообщается.



Очевидцы ЧП рассказали V1.RU, что все началось около часа ночи. Люди увидели зарево на горизонте и слышали похожие на взрывы хлопки. Некоторые из соображений безопасности предпочли покинуть поселок.

