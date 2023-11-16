В Волгоградской области тушили пожар на территории воинской части

Пожар произошел на территории одной из воинских частей возле поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области в ночь на 16 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале областного правительства.
По его словам, пожар оперативно локализовали и потушили силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. О пострадавших или погибших не сообщается.
Очевидцы ЧП рассказали V1.RU, что все началось около часа ночи. Люди увидели зарево на горизонте и слышали похожие на взрывы хлопки. Некоторые из соображений безопасности предпочли покинуть поселок.
Собеседник издания в экстренных службах сказал, что произошедшее квалифицируется как пожар, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.