Вездеход с людьми провалился под лёд в Иркутской области. Спаслись только те, что были в кабине

Вездеход с шестью людьми провалился под лед реки Ичёра в Катангском районе Иркутской области. Спастись смогли только те, кто были в кабине. Подробности сообщает МЧС региона 16 ноября.



По предварительной информации, вездеход перевозил вальщиков леса. Ледовой переправы не было, но водитель все же выехал на лед реки. В нескольких метрах от берега машина провалилась. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения погибли. Все они ехали в кузовной части.

