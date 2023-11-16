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    Вездеход с людьми провалился под лёд в Иркутской области. Спаслись только те, что были в кабине

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    Вездеход с шестью людьми провалился под лед реки Ичёра в Катангском районе Иркутской области. Спастись смогли только те, кто были в кабине. Подробности сообщает МЧС региона 16 ноября.

    По предварительной информации, вездеход перевозил вальщиков леса. Ледовой переправы не было, но водитель все же выехал на лед реки. В нескольких метрах от берега машина провалилась. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения погибли. Все они ехали в кузовной части.

    Технику с телами людей вытащили с помощью бульдозеров.

    В Следственном комитете Иркутской области добавили, что погибли жители города Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Киренский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности четырем лицам (ч.3 ст.109 УК).

    Прокуратура Катангского района уточнила, что вездеход провалился под лед в 200 км от села Ербогачен. Ведомство контролирует расследование уголовного дела.

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