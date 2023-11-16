Суджанский район Курской области обстреляли реактивными снарядами

Cуджанский район Курской области был обстрелян реактивными снарядами со стороны Украины. Три населённых пункта остались без электричества, написал 16 ноября в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.



По его словам, прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка, в котором после обстрела нарушено электроснабжение. Также без света остались соседние села Черкасское Поречное и Казачья Локня.



Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. Пострадавших нет. Специалисты восстановят подачу электроэнергии как только будет безопасно.

