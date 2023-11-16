Американская фармкомпания отозвала регистрацию вакцины от ветрянки в России

Американская фармацевтическая компания MSD (Merck & Co.) отозвала заявку на регистрацию вакцины от ветряной оспы «Варивакс». В государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) теперь значится, что регистрация отменена, пишет
Теперь в реестре значится только одна вакцина от ветрянки — «Варилрикс» производства британской компании GSK.
Ранее из ГРЛС исключили препараты «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» в форме раствора для приема внутрь и «Уротол» компании «Санофи Россия»; «Кубицин» MSD, «Каптоприл» от «Нижфарма», «Капецитовер» от «Верофарма» и «Валсартан-Гидрохлоротиазида» от «Акрихина».
Как писал «Коммерсантъ», в июле 2022 года MSD прекратила поставлять в Россию вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. При этом доля «Варивакс» в государственном сегменте и рознице составляла почти 20% от общего объема поставок препарата.