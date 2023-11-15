Жена Нетаньяху рассказала об израильтянке, родившей в плену у ХАМАС

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара направила первой леди США Джилл Байден письмо, в котором рассказала об беременной израильтянке, которая родила ребенка, будучи в плену у ХАМАС. Об этом она рассказала в соцсетях, а также опубликовала текст письма.



По информации Сары Нетаньяху, женщина была похищена, уже будучи беременной, и теперь ХАМАС удерживает в плену и ребенка, которому всего несколько дней. «Вы можете представить, как и я, что переживает молодая мать, которую удерживают эти убийцы», — написала супруга израильского премьера.