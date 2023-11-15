Жена Нетаньяху рассказала об израильтянке, родившей в плену у ХАМАС

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара направила первой леди США Джилл Байден письмо, в котором рассказала об беременной израильтянке, которая родила ребенка, будучи в плену у ХАМАС. Об этом она рассказала в соцсетях, а также опубликовала текст письма.
По информации Сары Нетаньяху, женщина была похищена, уже будучи беременной, и теперь ХАМАС удерживает в плену и ребенка, которому всего несколько дней. «Вы можете представить, как и я, что переживает молодая мать, которую удерживают эти убийцы», — написала супруга израильского премьера.
Другому малышу, который также находится в плену, по ее информации, всего 9 месяцев. Он добавила, что уже больше месяца в плену в секторе Газа находятся 32 ребенка.
«Обращаюсь к вам, как мать к матери. Вы должны призвать к их немедленному и безоговорочному освобождению. Надо потребовать от «Красного креста» навестить похищенных», — говорится в письме.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что из сектора Газа планируется эвакуировать еще около 100 россиян через КПП «Рафах».