Роскомнадзор напомнил о штрафах операторам, которые не подключились к системе «Антифрод»

Роскомнадзор потребовал от более чем тысячи операторов связи немедленно подключиться к системе верификации номеров «Антифрод» под угрозой штрафов до миллиона рублей. Об этом 15 ноября сообщил «Коммерсантъ».



Операторы должны подключиться к «Антифроду» к февралю 2024 года. Крупные фирмы уже провели подключение, поэтому уведомления Роскомнадзора касаются в основном небольших компаний.

По данным издания, средние и малые операторы жалуются на неготовность системы «Антифрод» и наличие в ней ошибок.

Операторы, работающие в Москве и Подмосковье, начали получать уведомления о составлении административных протоколов за отсутствие подключения к системе в ноябре. Именно в этих регионах игроки рынка должны были подключиться в первую очередь, так как процесс проходит поэтапно. В протоколах говорится о нарушении по статье 13.2.1 КоАП («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика»). По ней максимальный штраф составляет до 1 млн рублей.