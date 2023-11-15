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    Роскомнадзор напомнил о штрафах операторам, которые не подключились к системе «Антифрод»

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    Роскомнадзор потребовал от более чем тысячи операторов связи немедленно подключиться к системе верификации номеров «Антифрод» под угрозой штрафов до миллиона рублей. Об этом 15 ноября сообщил «Коммерсантъ».

    Операторы должны подключиться к «Антифроду» к февралю 2024 года. Крупные фирмы уже провели подключение, поэтому уведомления Роскомнадзора касаются в основном небольших компаний.

    По данным издания, средние и малые операторы жалуются на неготовность системы «Антифрод» и наличие в ней ошибок.

    Операторы, работающие в Москве и Подмосковье, начали получать уведомления о составлении административных протоколов за отсутствие подключения к системе в ноябре. Именно в этих регионах игроки рынка должны были подключиться в первую очередь, так как процесс проходит поэтапно. В протоколах говорится о нарушении по статье 13.2.1 КоАП («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика»). По ней максимальный штраф составляет до 1 млн рублей.

    При этом издание отмечает, что ряд операторов получили уведомления уже после того, как подключились в «Антифроду». В ассоциации малых операторов связи регионов «Ъ» пояснили, что ведомство объясняет свои действия тем, что компании не уведомили о готовности узлов верификации к эксплуатации.

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