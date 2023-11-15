Ровесница Великой Отечественной пропала у метро «Проспект Ветеранов»

Ровесница Великой Отечественной войны пропала в Петербурге. Пожилую даму ищут родственники и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Последний раз Нину Семёновну Белобородову 1941 года рождения видели на станции метро «Проспект Ветеранов».
Пенсионерке 82 года, рост — 163 см, одета в серый пуховик (как на фото), голубые шерстяные перчатки, серые брюки. Женщина страдает деменцией, нуждается в регулярном приёме лекарств от астмы.
Любую информацию о местонахождении Нины Белобородовой можно сообщить родственникам: +7 911 219 46 42 (Светлана, дочь), +7 909 798 83 45 (Иван, внук);
по номеру горячей линии — 8–800–700–54–52;
либо по номеру 112.
UPD: На 21.10 мск известно, что потерявшаяся найдена. Подробностей нет.