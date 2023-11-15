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    В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за вырвавшейся лошади

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    Вылетевший грузовой самолет из Нью-Йорка в Бельгию был вынужден вернуться в аэропорт. Лошадь, находившаяся на борту, вырвалась из своего стойла. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает AbcNews.

    Лошадь оказалась на свободе через 30 минут после взлета, когда самолет находился на высоте более 9,4 тысячи метров. После этого пилот сообщил авиадиспетчерской службе о необходимости вернуться в аэропорт. «Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошади удалось выбраться из стойла. С полетом проблем нет, но нам нужно вернуться», — сказал он и уточнил, что экипаж не может загнать животное обратное в стойло.

    Грузовой самолет развернулся у побережья Бостона и сбросил около 20 тонн топлива над Атлантикой для посадки. Пилот запросил у диспетчера ветеринара в аэропорт, чтобы усмирить животное.

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