В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за вырвавшейся лошади

Вылетевший грузовой самолет из Нью-Йорка в Бельгию был вынужден вернуться в аэропорт. Лошадь, находившаяся на борту, вырвалась из своего стойла. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает AbcNews.

Лошадь оказалась на свободе через 30 минут после взлета, когда самолет находился на высоте более 9,4 тысячи метров. После этого пилот сообщил авиадиспетчерской службе о необходимости вернуться в аэропорт. «Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошади удалось выбраться из стойла. С полетом проблем нет, но нам нужно вернуться», — сказал он и уточнил, что экипаж не может загнать животное обратное в стойло.