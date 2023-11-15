В Петербурге проводника задержали за кражу подстаканников из чужого поезда

В Петербурге проводник на собственном примере показал, что слабость к атрибутам железнодорожной романтики не чужда и тем, для кого стук колёс — рабочая рутина. Расплатиться за это он рискует свободой.



О раскрытой краже из поезда 15 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Из пассажирского состава, который стоял в ремонтно-эксплуатационном депо в Петербурге, исчезли 20 металлических подстаканников.