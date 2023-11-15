В Петербурге проводника задержали за кражу подстаканников из чужого поезда

В Петербурге проводник на собственном примере показал, что слабость к атрибутам железнодорожной романтики не чужда и тем, для кого стук колёс — рабочая рутина. Расплатиться за это он рискует свободой.
О раскрытой краже из поезда 15 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Из пассажирского состава, который стоял в ремонтно-эксплуатационном депо в Петербурге, исчезли 20 металлических подстаканников.
Представитель транспортной инфраструктуры заявил о хищении в дежурную часть транспортной полиции, и сотрудники его не разочаровали. Как выяснили полицейские, своим служебным положением воспользовался 62-летний местный житель, который работает проводником.
По данным ведомства, он умыкнул подстаканники из вагона чужого поезда: половину отдал в скупку, остальное продал.
В отношении проводника возбудили дело о краже. Санкции первой части 158-й статьи УК предусматривают до двух лет лишения свободы. Пока фигурант ограничен подпиской о невыезде. Похищенные подстаканники найдены, уточнили «Фонтанке» в транспортной полиции.