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    В Петербурге проводника задержали за кражу подстаканников из чужого поезда

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    В Петербурге проводник на собственном примере показал, что слабость к атрибутам железнодорожной романтики не чужда и тем, для кого стук колёс — рабочая рутина. Расплатиться за это он рискует свободой.

    О раскрытой краже из поезда 15 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Из пассажирского состава, который стоял в ремонтно-эксплуатационном депо в Петербурге, исчезли 20 металлических подстаканников.

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    Представитель транспортной инфраструктуры заявил о хищении в дежурную часть транспортной полиции, и сотрудники его не разочаровали. Как выяснили полицейские, своим служебным положением воспользовался 62-летний местный житель, который работает проводником.

    По данным ведомства, он умыкнул подстаканники из вагона чужого поезда: половину отдал в скупку, остальное продал.

    В отношении проводника возбудили дело о краже. Санкции первой части 158-й статьи УК предусматривают до двух лет лишения свободы. Пока фигурант ограничен подпиской о невыезде. Похищенные подстаканники найдены, уточнили «Фонтанке» в транспортной полиции.

    Фото: УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МВД РОССИИ
    ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

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