Треть покупок на первичном рынке Петербурга приходится на квартиры и апартаменты площадью до 30 кв. м

Продажи квартир и юнитов в апартаментах площадью до 30 кв. м составили 31% от общего объема продаж на первичном рынке Петербурга. Как показывает аналитика GloraX, в начале года доля таких покупок составляла 27–28%, а осенью выросла до 31%.



77% продаж компактных лотов пришлось на комфорт-класс со средним чеком покупки 5,44 млн рублей. Все потому, что в этом сегменте средний метраж в целом ниже, чем в более высоких. В «бизнесе» на покупки небольшой площади приходится всего 9%.



Исследования показывают, что квартиры и апартаменты небольшой площади чаще всего выбирают родители студентов, молодые пары без детей, инвесторы, одинокие пожилые люди, а также бизнесмены в качестве «командировочной» квартиры или как альтернативу основному загородному жилью.

