Треть покупок на первичном рынке Петербурга приходится на квартиры и апартаменты площадью до 30 кв. м

Продажи квартир и юнитов в апартаментах площадью до 30 кв. м составили 31% от общего объема продаж на первичном рынке Петербурга. Как показывает аналитика GloraX, в начале года доля таких покупок составляла 27–28%, а осенью выросла до 31%.
77% продаж компактных лотов пришлось на комфорт-класс со средним чеком покупки 5,44 млн рублей. Все потому, что в этом сегменте средний метраж в целом ниже, чем в более высоких. В «бизнесе» на покупки небольшой площади приходится всего 9%.
Исследования показывают, что квартиры и апартаменты небольшой площади чаще всего выбирают родители студентов, молодые пары без детей, инвесторы, одинокие пожилые люди, а также бизнесмены в качестве «командировочной» квартиры или как альтернативу основному загородному жилью.
Рост интереса к небольшим лотам аналитики GloraX связывают с несколькими причинами. Во-первых, стремление снизить бюджет покупки и размер ежемесячного платежа по ипотеке. Также в России становится все больше домохозяйств из одного человека. Кроме того, на картину повлиял и рост активности инвесторов, которые вкладывают средства в квартиры и апартаменты для сдачи в аренду или последующей перепродажи.
Как отметил Сергей Гусев, директор департамента комплексного исследования рынка и ценообразования GloraX, в компании интерес к компактным лотам вырос на 40% год к году.