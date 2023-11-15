Коммерческие помещения в Ленобласти оказались для инвесторов привлекательнее квартир

Помещения для стрит-ретейла, офисы и помещения свободного назначения в новых жилых проектах оказались интереснее для инвесторов, чем жилые квартиры. Такие выводы сделали в ГК «А101» по итогам октябрьских продаж в своих строящихся проектах в Лаголово и Всеволожское, где план по продажам коммерческих помещений за месяц выполнили на 166%.

Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова, лоты под коммерцию стали привлекать больше инвесторов за счет роста арендных ставок. Кроме того, стоимость объектов на стадии строительства в среднем выросла на 15% в год.

