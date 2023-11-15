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    Коммерческие помещения в Ленобласти оказались для инвесторов привлекательнее квартир

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    Помещения для стрит-ретейла, офисы и помещения свободного назначения в новых жилых проектах оказались интереснее для инвесторов, чем жилые квартиры. Такие выводы сделали в ГК «А101» по итогам октябрьских продаж в своих строящихся проектах в Лаголово и Всеволожское, где план по продажам коммерческих помещений за месяц выполнили на 166%.

    Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова, лоты под коммерцию стали привлекать больше инвесторов за счет роста арендных ставок. Кроме того, стоимость объектов на стадии строительства в среднем выросла на 15% в год.

    — Мы видим, что многие непрофессиональные инвесторы, которые раньше предпочитали вкладывать накопления в квартиры, сейчас переориентировались на помещения для бизнеса, — говорит Мария Орлова. — Коммерческая недвижимость в регионе с начала года показывает стремительный рост продаж за счет активно развивающегося в новых районах малого бизнеса.

    Среди покупателей коммерческих лотов не только инвесторы, но и желающие развивать семейный бизнес. Как показал опрос ГК «А101», в топ направлений будущего бизнеса в новых помещениях вошли кофейни и пекарни, сети франшиз и пункты выдачи маркетплейсов.

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