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    Путин разрешил сделки с долями в уставном капитале холдинга USM

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    Распоряжаться долями уставного капитала холдинговой компании «ЮэСэМ», которая контролирует активы холдинга USM, разрешил президент России Владимир Путин, соответствующее распоряжение опубликовано 15 ноября на официальном портале правовой информации.

    Как следует из текста указа, теперь можно совершать сделки, которые устанавливают права владения долями, изменяют их или прекращают. По сути, президент дал согласие распоряжаться долями на усмотрение компании.

    Диверсифицированная холдинговая российская компания USM владеет и управляет активами в металлургии и горной добыче, в сфере телекоммуникаций, финансовых сервисов и технологий. В активе группы — компании «Аккерманн цемент», «Металлоинвест», «Мегафон» и «Удоканская медь».

    Ранее иск бизнесменов Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» об исключении иностранных участников из общества удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Основания иска не уточнялись, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, уточняет ТАСС.

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