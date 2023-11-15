Путин разрешил сделки с долями в уставном капитале холдинга USM

Распоряжаться долями уставного капитала холдинговой компании «ЮэСэМ», которая контролирует активы холдинга USM, разрешил президент России Владимир Путин, соответствующее распоряжение опубликовано 15 ноября на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста указа, теперь можно совершать сделки, которые устанавливают права владения долями, изменяют их или прекращают. По сути, президент дал согласие распоряжаться долями на усмотрение компании.

Диверсифицированная холдинговая российская компания USM владеет и управляет активами в металлургии и горной добыче, в сфере телекоммуникаций, финансовых сервисов и технологий. В активе группы — компании «Аккерманн цемент», «Металлоинвест», «Мегафон» и «Удоканская медь».