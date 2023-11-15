Полиция ищет водителя, который сбил подростка на Большевиков и скрылся

Школьник пострадал под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга вечером 14 ноября. Водитель с места ДТП скрылся.
Информация о ДТП поступила в полицию в половине одиннадцатого вечера, сообщает 15 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Произошло оно на регулируемом перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. Водитель неустановленного автомобиля, ехавший по улице Тельмана, повернул налево в сторону улицы Новоселов и на регулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу без сопровождения взрослых.
В результате школьник получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Водитель же скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. По факту произошедшего ведется проверка.