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    Полиция ищет водителя, который сбил подростка на Большевиков и скрылся

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    10 комментариев

    Школьник пострадал под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга вечером 14 ноября. Водитель с места ДТП скрылся.

    Информация о ДТП поступила в полицию в половине одиннадцатого вечера, сообщает 15 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Произошло оно на регулируемом перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. Водитель неустановленного автомобиля, ехавший по улице Тельмана, повернул налево в сторону улицы Новоселов и на регулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу без сопровождения взрослых.

    В результате школьник получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Водитель же скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. По факту произошедшего ведется проверка.

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    Комментарии 10

    28080313415 Ноя 2023 в 14:53
    Ох((
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