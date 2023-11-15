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    Константина Зырянова уволили из «Черноморца» за результаты

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    Главный тренер футбольного клуба «Черноморец» Константин Зырянов покинул свой пост, заявили в пресс-службе команды 15 ноября. Стороны согласовали решение о расторжении контракта. Вместе с Зыряновым покидает команду весь его тренерский штаб.

    Президент «Черноморца» и глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил благодарность Зырянову за успешное выступление команды под его руководством в Футбольной национальной лиге в предыдущем сезоне. Кравченко также пожелал Зырянову успехов в его будущей тренерской карьере. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного тренера «Черноморца».

    В интервью сайту «Чемпионат.com» Зырянов заявил, что его отставка — решение руководства «Черноморца». Он также предположил, что боссов команды не удовлетворили игра и результаты. На текущий момент команда занимает 15-е место в чемпионате Первой лиги.

    По данным сайта Metaratings.ru, Зырянов может возглавить московское «Торпедо» в ближайшее время. Часть руководства хочет видеть экс-зенитовца в московском клубе.

    Зырянов возглавлял новороссийский клуб с октября 2022 года по ноябрь 2023 года. «Торпедо» находится на десятом месте в турнирной таблице с 23 очками после 18 сыгранных матчей.

    Константин Зырянов с 2007 по 2017 года играл за «Зенит», в составе которого трижды становился чемпионом России, а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. С 2014 года он стал играющим тренером «Зенита-2». С 2008 по 2022 год возглавлял молодежную команду «Зенита». В 2022 году стал главным тренером «Черноморца».

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