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    Выплату пособия на детей предлагают продлить на год. Инициативу рассмотрит Госдума

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    Заксобрание Петербурга окончательно утвердило проект федеральной инициативы о продлении выплат пособия на детей с 17 до 18 лет. Во втором чтении депутаты поддержали инициативу на заседании 15 ноября, теперь законопроект отправится на рассмотрение Госдумы.

    Инициативу парламент поддержал единогласно. ЗакС предложил продлить на год детские пособия, так как сейчас их выплата прекращается, когда ребенку исполняется 17 лет.

    Ранее авторы пояснили, что в этом возрасте дети еще учатся, не могут полноценно работать и самостоятельно себя обеспечивать и фактически все еще находятся на обеспечении у родителей.

    При этом по федеральному законодательству ребенком человек считается именно до достижения совершеннолетия.

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