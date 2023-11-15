В Петербурге сохранили послабления по налогу на недвижимость. Его рост должен составить не более 20%

В Петербурге сохранят ставку налога на недвижимое имущество организаций и физлиц на уровне 1,5%, чтобы рост налога составил не более 20%. Соответствующий законопроект губернатора депутаты 15 ноября единогласно приняли в первом чтении.



«Проект закона предусматривает ряд мер по сокращению налоговой нагрузки в нынешних условиях — и довольно существенных. Что касается установления налоговых послаблений. С принятием закона в 2024 году ставки налогов на имущество организаций и физлиц будут составлять 1,5% вместо 2%. Это существенно», — рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.