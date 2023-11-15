    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    В Петербурге сохранили послабления по налогу на недвижимость. Его рост должен составить не более 20%

    498
    4 комментария

    В Петербурге сохранят ставку налога на недвижимое имущество организаций и физлиц на уровне 1,5%, чтобы рост налога составил не более 20%. Соответствующий законопроект губернатора депутаты 15 ноября единогласно приняли в первом чтении.

    «Проект закона предусматривает ряд мер по сокращению налоговой нагрузки в нынешних условиях — и довольно существенных. Что касается установления налоговых послаблений. С принятием закона в 2024 году ставки налогов на имущество организаций и физлиц будут составлять 1,5% вместо 2%. Это существенно», — рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.

    Член городского правительства пояснил, что, принимая во внимание рост кадастровой стоимости недвижимости, сумма налога на 2024 год в отношении объектов недвижимости будет уменьшена соразмерно сумме налога на 2023 год. «То есть у нас рост будет не более 20%», — добавил чиновник.

    В случае принятия законопроекта бюджет города предоставит горожанам фактически послабление на общую сумму 18 млрд рублей.

    Кроме того, ставка налога на имущество организаций в отношении жилых помещений, гаражей и машиномест будет составлять 3%. Также продлится действие льготы на землю, недвижимость на которой сдается в аренду.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close