В Петербурге сохранили послабления по налогу на недвижимость. Его рост должен составить не более 20%

В Петербурге сохранят ставку налога на недвижимое имущество организаций и физлиц на уровне 1,5%, чтобы рост налога составил не более 20%. Соответствующий законопроект губернатора депутаты 15 ноября единогласно приняли в первом чтении.
«Проект закона предусматривает ряд мер по сокращению налоговой нагрузки в нынешних условиях — и довольно существенных. Что касается установления налоговых послаблений. С принятием закона в 2024 году ставки налогов на имущество организаций и физлиц будут составлять 1,5% вместо 2%. Это существенно», — рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.
Член городского правительства пояснил, что, принимая во внимание рост кадастровой стоимости недвижимости, сумма налога на 2024 год в отношении объектов недвижимости будет уменьшена соразмерно сумме налога на 2023 год. «То есть у нас рост будет не более 20%», — добавил чиновник.
В случае принятия законопроекта бюджет города предоставит горожанам фактически послабление на общую сумму 18 млрд рублей.
Кроме того, ставка налога на имущество организаций в отношении жилых помещений, гаражей и машиномест будет составлять 3%. Также продлится действие льготы на землю, недвижимость на которой сдается в аренду.