Фургон перевернулся на КАД и собрал самую крупную пробку за утро

Авария с «перевертышем» собрала пробку длиной в несколько километров на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 15 ноября. Затор на этом участке стал самым длинным за утро.

В 8:27 поступила информация о том, что на 78-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с Таллинским шоссе, столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них опрокинулся, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места ДТП видно, что опрокинулся грузовой фургон, его вдобавок развернуло поперек дороги.