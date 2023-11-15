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    Фургон перевернулся на КАД и собрал самую крупную пробку за утро

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    «Мегаполис»

    Авария с «перевертышем» собрала пробку длиной в несколько километров на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 15 ноября. Затор на этом участке стал самым длинным за утро.

    В 8:27 поступила информация о том, что на 78-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с Таллинским шоссе, столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них опрокинулся, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места ДТП видно, что опрокинулся грузовой фургон, его вдобавок развернуло поперек дороги.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Авария обошлась без пострадавших. Столкнувшиеся машины заняли третью и четвертую полосы, затруднив движение. По данным «Яндекс.Пробок», в 9:58 затор на внутреннем кольце КАД от Дачного проспекта до Таллинского шоссе тянулся 8,2 км, став первым в топе утренних пробок. Сейчас длина пробки — около 3 км. На месте ДТП все еще работают сотрудники МЧС, скорая помощь и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

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    КАД оказалась и на второй строчке рейтинга утренних пробок: в 9:10 на внутреннем кольце собрался затор в 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Другие крупные заторы собрались на Приморском шоссе, Приморском проспекте, Ушаковской и Выборгской набережных (6,4 км от Яхтенной улицы до Кантемировского моста), Пулковском шоссе (5,7 км от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта) и Софийской улице (4,4 км от Николаевского проезда до Дунайского проспекта).

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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