«Болезнь ворвалась в мою жизнь и изменила все планы». 18-летней Вале нужна помощь в борьбе с апластической анемией

Поделиться Поделиться





Валя борется с болезнью на протяжении пяти лет — у неё апластическая анемия, при которой организм не вырабатывает достаточное количество клеток крови. Сделать большой шаг на пути к выздоровлению поможет трансплантация костного мозга. Донором может стать мама Вали, но сначала необходимо подтвердить совместимость, провести типирование крови высокого разрешения. Данное исследование не входит в стандарты оказания медицинской помощи и не оплачивается за госсчёт.



Валентина Притчина, 18 лет.

Идиопатическая апластическая анемия.

Требуется типирование крови высокого разрешения. Не хватает 68 820 рублей.

«Болезнь ворвалась в мою жизнь и изменила все планы. Сейчас к лечению я отношусь спокойно: надо значит надо. Отвлекаться от тяжёлых процедур и плохих мыслей мне помогает рисование: я перерисовываю картины из интернета и раскрашиваю их», — рассказывает Валя.

Художественные навыки помогают ей и в учёбе — на парах по черчению, где Валя вырисовывает детали кораблей. Она учится на судостроителя. В детстве Валя мечтала стать художницей, но сейчас о мечтах не задумывается: «Надо сначала разобраться со здоровьем». Пока она вынуждена прерывать учёбу каждые полгода из-за лечения.



В 2018 году, когда Вале было 13, она сильно заболела. На протяжении нескольких дней у неё держалась высокая температура, шла кровь из носа, а потом появилась сыпь.

«Я испугалась и вызвала скорую, — вспоминает Екатерина, мама Вали. — Дочь тут же увезли в больницу и взяли анализы. Они показали низкий уровень тромбоцитов. Что мы только не думали в тот момент!»

После Валю из районной больницы экстренно направили на лечение в Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича в Хабаровске. Там ей провели обследование и поставили точный диагноз — приобретённая апластическая анемия. Это заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает достаточное количество клеток крови.



Три года Валя проходила лечение в Хабаровске. Каждый раз, когда уровень тромбоцитов снижался ниже необходимого минимума, Валю госпитализировали. В остальное время она проходила поддерживающую терапию дома. За эти три года Валя окончила школу и поступила в техникум. Но болезнь никак не отступала.



«Однажды нам позвонила врач и сказала, что нужно лететь в Петербург в клинику Алмазова (НМИЦ им. В. А. Алмазова. — Прим. ред.), чтобы продолжить лечение. Назначенная терапия Вале помогает, но нужно бороться дальше», — говорит Екатерина.



Сейчас девушка готовится к трансплантации костного мозга. В качестве донора больше всего подходит мама. Чтобы подтвердить совместимость, нужно провести специальное исследование — типирование крови высокого разрешения.



«Учитывая рефрактерное рецидивирующее течение приобретённой идиопатической апластической анемии Вале показано проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Донором может стать мама девочки. Для подтверждения совместимости важно провести типирование высокого разрешения пациента и потенциального донора. Однако данное исследование не входит в стандарты оказания медицинской помощи и не оплачивается за счёт государственного бюджета. Поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Светлана Лапаева.

