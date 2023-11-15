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    Из поселка в Красноярском крае на аэролодке вывезли восемь детей, которых мать оставила без еды

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    Восемь несовершеннолетних детей от года до пятнадцати лет вывезли спасатели совместно с полицией из холодного дома в поселке Усть-Пит Енисейского района Красноярского края. Место считается труднодоступным.

    Как 15 ноября пишет краевой главк МВД в Telegram-канале, в дежурную часть отдела полиции сообщили, что дети находятся в опасности. Прибывшие сотрудники застали братьев и сестер в компании взрослых, которые распивали спиртное. 32-летней матери среди них не оказалось. При этом в доме было холодно и грязно, еда отсутствовала.

    Служба спасения региона уточнила, что в настоящее время авиасообщения с поселком нет, поэтому эвакуация проводилась на аэролодке.

    Глава большой семьи ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и состояла на учете в ПДН. Детей не забирали, поскольку женщина пыталась исправить ситуацию.

    Полицейские совместно с органами опеки Енисейского района поместили детей в специализированные учреждения. Решается вопрос о повторном привлечении матери к административной ответственности.

    Поселок Усть-Пит расположен на правом берегу реки Енисей, в нем проживает менее 600 жителей.

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