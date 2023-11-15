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    На юго-западе Петербурга коллеги нашли мёртвым пропавшего берегового матроса

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    Работник ГУП «Экострой» погиб в Кировском районе Петербурга. Его потеряли после того, как отправили домой проспаться.

    Экстренные службы к берегу реки Красненькой вызвали накануне около пяти часов вечера сообщением об утонувшем сотруднике природоохранного предприятия, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. 68-летнего берегового матроса нашли в районе улицы Доблести, 1. Спасатели для его извлечения из воды не требовались — тело достали с помощью экскаватора.

    Начальство не могло отыскать матроса больше суток. Его видели на работе в понедельник, но, по предварительным данным, сняли со смены ввиду неподобающего для работы состояния. Возвращаться домой было недалеко — мужчина живёт примерно в получасе от места, где было обнаружено его тело.

    Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

    На предприятии «Фонтанке» подтвердили гибель сотрудника «Экостроя», добавив, что в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

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    Комментарии 17

    Гость15 Ноя 2023 в 11:27
    Дизинтир?
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