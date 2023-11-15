На юго-западе Петербурга коллеги нашли мёртвым пропавшего берегового матроса

Работник ГУП «Экострой» погиб в Кировском районе Петербурга. Его потеряли после того, как отправили домой проспаться.

Экстренные службы к берегу реки Красненькой вызвали накануне около пяти часов вечера сообщением об утонувшем сотруднике природоохранного предприятия, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. 68-летнего берегового матроса нашли в районе улицы Доблести, 1. Спасатели для его извлечения из воды не требовались — тело достали с помощью экскаватора.



Начальство не могло отыскать матроса больше суток. Его видели на работе в понедельник, но, по предварительным данным, сняли со смены ввиду неподобающего для работы состояния. Возвращаться домой было недалеко — мужчина живёт примерно в получасе от места, где было обнаружено его тело.

