«Коммерсантъ»: Центральный аппарат СКР возбудил дело о теракте после пожара на Тамбовском пороховом заводе

Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело после пожара на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Случившееся квалифицировано по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (
Собеседники издания утверждают, что с места происшествия изъяли детали беспилотника.
ЧП на пороховом заводе произошло в ночь на 11 ноября. Региональное управление МЧС в телеграм-канале писало, что после полуночи оперативной дежурной смене поступило сообщение о возгорании площадью 300 квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Причины происшествия уточняются, добавляли в МЧС Тамбовской области.
В июне этого года на этом же заводе произошел взрыв, после которого начался пожар на производстве. Инциденту предшествовали работы по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина. Их проводила подрядная организация. В результате ЧП погибли 5 человек и 13 были госпитализированы.