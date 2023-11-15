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    «Коммерсантъ»: Центральный аппарат СКР возбудил дело о теракте после пожара на Тамбовском пороховом заводе

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    Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело после пожара на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Случившееся квалифицировано по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), пишет 15 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Собеседники издания утверждают, что с места происшествия изъяли детали беспилотника.

    ЧП на пороховом заводе произошло в ночь на 11 ноября. Региональное управление МЧС в телеграм-канале писало, что после полуночи оперативной дежурной смене поступило сообщение о возгорании площадью 300 квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Причины происшествия уточняются, добавляли в МЧС Тамбовской области.

    В июне этого года на этом же заводе произошел взрыв, после которого начался пожар на производстве. Инциденту предшествовали работы по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина. Их проводила подрядная организация. В результате ЧП погибли 5 человек и 13 были госпитализированы.

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