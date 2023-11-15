«Коммерсантъ»: Центральный аппарат СКР возбудил дело о теракте после пожара на Тамбовском пороховом заводе

Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело после пожара на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Случившееся квалифицировано по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб ( п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ ), пишет 15 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Собеседники издания утверждают, что с места происшествия изъяли детали беспилотника.



ЧП на пороховом заводе произошло в ночь на 11 ноября. Региональное управление МЧС в телеграм-канале писало, что после полуночи оперативной дежурной смене поступило сообщение о возгорании площадью 300 квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Причины происшествия уточняются, добавляли в МЧС Тамбовской области.

