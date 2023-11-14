Где поесть? В Петербурге назвали десятку лучших ресторанов

В Петербурге назвали лучшие рестораны по версии премии WHERETOEAT St. Petersburg. Церемония награждения прошла 14 ноября 2023 года в гостинице «Астория», передает корреспондент «Фонтанки».
Список лучших ресторанов Северной столицы впервые возглавил Bourgeois Bohemians.
На второй строке оказалось Frantsuza Bistrot, взяв также награду в спецноминации «Выбор СМИ».
Победитель прошлого года Birch оказался на третьем месте.
В ТОП-10 также вошли Harvest, Mr. Bo, «Сад», Futurist, Veter, II Lago dei Cigni и Meal.
Лучшим баром Петербурга впервые был признан бар «Полторы комнаты».
«Шеф-поваром года» по итогам голосования экспертов стал Иван Фролухин из Duoband.
Лучшим сомелье признан Дмитрий Кизеев из Probka Family. Официантом года стал Игорь Соколов из ресторана Percorso. Ресторан Saro победил в номинации «Выбор СберМаркета».