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    Где поесть? В Петербурге назвали десятку лучших ресторанов

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    В Петербурге назвали лучшие рестораны по версии премии WHERETOEAT St. Petersburg. Церемония награждения прошла 14 ноября 2023 года в гостинице «Астория», передает корреспондент «Фонтанки».

    Список лучших ресторанов Северной столицы впервые возглавил Bourgeois Bohemians.

    На второй строке оказалось Frantsuza Bistrot, взяв также награду в спецноминации «Выбор СМИ».

    Победитель прошлого года Birch оказался на третьем месте.

    В ТОП-10 также вошли Harvest, Mr. Bo, «Сад», Futurist, Veter, II Lago dei Cigni и Meal.

    Лучшим баром Петербурга впервые был признан бар «Полторы комнаты».

    «Шеф-поваром года» по итогам голосования экспертов стал Иван Фролухин из Duoband.

    Лучшим сомелье признан Дмитрий Кизеев из Probka Family. Официантом года стал Игорь Соколов из ресторана Percorso. Ресторан Saro победил в номинации «Выбор СберМаркета».

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