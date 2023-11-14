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    В Петербурге пациент умер после капельницы на дому. Медсестру освободили от наказания

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    Приморский районный суд Петербурга освободил медсестру от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования 14 ноября. Ее судили сначала по части 1-й 109-й статьи УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», а затем суд переквалифицировал ее действия на 1-ю часть той же статьи — «Причинение смерти по неосторожности» и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

    Надежда Валгонен (Гурьева) — медсестра. За 5 тысяч рублей она поставила капельницу своему «постоянному пациенту», чтобы вывести его из запоя. В составе капельницы было «не более 12 ампул «Феназепама» объемом 1 мл/мг каждая, вследствие чего наступило острое сочетанное отравление этиловым спиртом и лекарственным средством (два токсиканта, которые взаимно отягощают (усиливают) действие друг друга)». Пациент умер.

    В ходе слушаний в суде мать потерпевшего — предпринимателя, владельца фирмы «Фонд содействия развитию кредитования малого и среднего бизнеса "Лидер"», — рассказала, что у сына случались кратковременные запои. 2 марта 2017 года он уехал на дачу, через день вернулся и попросил вызвать знакомую медсестру Надежду Гурьеву — примерно один раз в полгода он пил, а потом «очищал кровь» с ее помощью.

    В день, когда случилась трагедия, Гурьева поставила капельницу и сделала укол в ягодицу. Она ушла, а мужчина перестал подавать признаки жизни. До прибытия скорой ему делали «искусственное дыхание», прибывшие сотрудники скорой помощи спасти его уже не смогли.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, в вину Валгонен (Гурьевой) ставилось то, что она, будучи медсестрой, выполнила медицинскую процедуру без назначения врача. Осознавая, что пациент «находится в состоянии алкогольного опьянения (...), по собственной неосторожности, выраженной в виде преступной небрежности, при оказании медицинской помощи потерпевшему допустила грубое нарушение, действуя из корыстных побуждений». А также знала, что не было объективных данных о том, что в его состоянии требуется экстренная медпомощь, не было показаний к проведению специальной терапии, в том числе с использованием препарата «Феназепам».

    «Подсудимая вину не признала, пояснять что-либо отказалась. Против прекращения производства по делу в связи с истечением сроком давности отказалась», — сообщает пресс-служба судов.

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