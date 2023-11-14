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    Чемпионка из 8А. Петербургская школьница выиграла первенство мира по современному танцу

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    Ученица 8А класса 35-й школы Василеостровского района Ева Юндт заняла первое место на тринадцатом гранд-финале федерации танца AMD Production, он же чемпионат мира по современному танцу. В конкурсе принимали участие танцоры из девяти стран.

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    В апреле этого года состоялся чемпионат России в Воронеже, где Ева со своим номером выиграла первое место и отобралась на международные конкурсы, став лицом российской сборной. На чемпионате мира петербурженка участвовала в возрастной категории юниоры.

    Помимо золотой медали Ева взяла спецприз за «лучший образ». Номер был поставлен в направлении «современная хореография/контемпорари» и назывался «капризный контрабас». За хореографию отвечала двукратная чемпионка Европы и мира Анастасия Жданова.

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