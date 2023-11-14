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    СКА обыграл «Ак Барс» и поднялся на пятое место

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    В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила в Казани 14 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

    Голы за СКА забили Василий Глотов (21-я и 55-я минуты), Марат Хайруллин (26) и Валентин Зыков (57). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (30) и Артем Галимов (31).

    Благодаря этой победе СКА поднялся на 5-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут 16 ноября в Череповце против местной «Северстали».

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