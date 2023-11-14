За дни распродажи «11.11» россияне потратили на покупки на 13% больше денег, чем в прошлом году

На распродажах, которые сосредоточились вокруг красивой даты 11.11, россияне приобрели на 4% больше товаров по количеству, потратив на них на 13% больше денег, чем в прошлом году.

Такие данные получил аналитический сервис «Продажи.рф» на основе продаж магазинов, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ).

По сравнению с распродажей 11.11 в 2022 году в этом году покупали больше товаров для праздников (+13%), электроники (+10%), цветов (+11%), спрос на цифровые развлечения, а также на товары для спорта и активного отдыха вырос на 6%.



В день пика спроса — 11 ноября — значительно вырос спрос на товары для праздников — их приобретали в 2,5 раза чаще, чем в среднем в день октябре. Также в пиковый день распродажи спрос на сувениры вырос на 43%.

Вырос 11 ноября и спрос на алкогольные напитки — на них потратили на 42% больше, чем в средний день октября. Еще одна статья расходов — цветы и готовые букеты, сумма трат на которые выросла на 21% по сравнению со средним значением продаж октября. Это связано с тем, что ряд крупных цветочных магазинов также присоединились к акции.



В главный день распродажи подскочил и спрос на одежду и обувь — более чем на четверть и по количеству, и по потраченным деньгам. Товары для красоты и ухода 11 ноября покупали на 17% чаще (+19% по объемам трат). Детские товары покупали активнее на 12%. Также 11 ноября вырос интерес к товарам для творчества (+9% по цене и объему трат) и зоотоварам (+10% по цене и объему).



«Распродажа 11.11 зародилась в Китае как «праздник холостяков» — людей без пары, которые хотят порадовать себя подарками. Сначала она стала традицией на популярном китайском маркетплейсе, а после захватила площадки онлайн- и офлайн-торговли по всему миру», — комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса «Продажи.рф».

