Рабочий упал с высоты, пока ремонтировал фасад дома в Петербурге, и выжил

В Петербурге рабочий упал с высоты и выжил. Его госпитализировали. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы во вторник, 14 ноября.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться





Как рассказала читательница Елена, которая живет неподалеку, мужчина ремонтировал фасад дома № 6 на 8-й Красноармейской улице, но делал это якобы без страховки. По словам Елены, все произошло около двух часов дня. Женщина с подругой шла из магазина, когда мужчина сорвался с третьего этажа вниз. Они сразу вызвали скорую помощь.



«Когда мы подошли, он лежал без сознания. Столько крови было, очень много. Мы сначала подумали, что он погиб. Но он начал хрипы издавать. Тут прибежал их бригадир или кто это был. Он развел руками, и все. Мы стали спрашивать, почему человек работает без страховки на такой высоте. Он что-то промямлил, и все. Когда приехала скорая и полиция, никого [из бригады] уже не было», — рассказывает Елена.



читательница «Фонтанки» Елена

В полиции Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что им поступало сообщение о падении рабочего с высоты. Сейчас пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа. В администрации Адмиралтейского района пообещали позже сообщить подробности.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена Фото: читательница «Фонтанки» Елена Фото: читательница «Фонтанки» Елена Фото: читательница «Фонтанки» Елена Фото: читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться





Известно, что в этом же доме, откуда сорвался рабочий, находится организация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».