Неработающим и военным пенсионерам поднимут пенсии. Законы об этом приняла Госдума

В 2024 году в России планируют поднять пенсионные выплаты неработающим и военным пенсионерам. Соответствующие законы Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении 14 ноября.
Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%, сообщается на сайте Госдумы. Документ устанавливает стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году в размере
Изменение коснется более 32 миллионов граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все необходимые средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы из бюджета на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.
Также на сегодняшнем заседании в последнем чтении приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении военных и лиц, служивших в органах и пожарной службе. С 1 октября 2024 года пенсии военных и приравненных к ним лиц вырастут на 4,5%. По новым нормам, при расчете военных пенсий с января будущего года будут учитывать 85,47% денежного довольствия, а с октября — 89,32%. Это коснется более 2,5 миллиона человек.
В 2022 году выплаты военным пенсионерам выросли в общей сложности на 19,5%. С 1 октября 2023 года военные пенсии увеличились еще на 10,5%.