Неработающим и военным пенсионерам поднимут пенсии. Законы об этом приняла Госдума

В 2024 году в России планируют поднять пенсионные выплаты неработающим и военным пенсионерам. Соответствующие законы Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении 14 ноября.



Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%, сообщается на сайте Госдумы. Документ устанавливает стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году в размере 133 рублей 5 копеек вместо 129 рублей 46 копеек , которые установлены нынешней редакцией закона, а фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличивает с 7915 рублей 43 копеек до 8134 рублей 88 копеек .