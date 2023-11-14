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    Неработающим и военным пенсионерам поднимут пенсии. Законы об этом приняла Госдума

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    23 комментария

    В 2024 году в России планируют поднять пенсионные выплаты неработающим и военным пенсионерам. Соответствующие законы Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении 14 ноября.

    Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%, сообщается на сайте Госдумы. Документ устанавливает стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году в размере 133 рублей 5 копеек вместо 129 рублей 46 копеек, которые установлены нынешней редакцией закона, а фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличивает с 7915 рублей 43 копеек до 8134 рублей 88 копеек.

    Изменение коснется более 32 миллионов граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все необходимые средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы из бюджета на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.

    Также на сегодняшнем заседании в последнем чтении приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении военных и лиц, служивших в органах и пожарной службе. С 1 октября 2024 года пенсии военных и приравненных к ним лиц вырастут на 4,5%. По новым нормам, при расчете военных пенсий с января будущего года будут учитывать 85,47% денежного довольствия, а с октября — 89,32%. Это коснется более 2,5 миллиона человек.

    В 2022 году выплаты военным пенсионерам выросли в общей сложности на 19,5%. С 1 октября 2023 года военные пенсии увеличились еще на 10,5%.

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    Комментарии 23

    Гость14 Ноя 2023 в 16:04
    Цены взлетят .
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