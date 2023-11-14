    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.12eur98.53

    В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год и Рождество

    1280
    16 комментариев

    В Крыму не будут проводить массовые празднования Нового года и Рождества, поскольку приоритет отдается безопасности, сообщил 14 ноября глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

    По его словам, в городах и поселках украсят улицы и установят новогодние ёлки. Праздники для детей пройдут в ограниченном формате.

    В ряде регионов полуострова по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности, напомнил Аксенов.

    Власти Севастополя о планах массовых мероприятий в новогодние каникулы пока не сообщали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    Гость14 Ноя 2023 в 15:43
    С Новым Годом!)))))))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close