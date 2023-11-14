В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год и Рождество

В Крыму не будут проводить массовые празднования Нового года и Рождества, поскольку приоритет отдается безопасности, сообщил 14 ноября глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
По его словам, в городах и поселках украсят улицы и установят новогодние ёлки. Праздники для детей пройдут в ограниченном формате.
В ряде регионов полуострова по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности, напомнил Аксенов.
Власти Севастополя о планах массовых мероприятий в новогодние каникулы пока не сообщали.