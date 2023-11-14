На юге Петербурга поезда сбили двоих: пенсионерка выжила, мужчина погиб

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования двух человек поездами на юге Петербурга. Выжила лишь женщина.
Как сообщает 14 ноября УТ МВД по СЗФО, скорую вызвали накануне около двух часов к железнодорожной станции Понтонная в Колпинском районе. Там 70-летняя местная жительница подошла слишком близко к путям, по которым двигался электровоз. Он следовал на станцию Санкт-Петербург — Сортировочная — Московская для технического обслуживания. Машинист сигналил пенсионерке, но она не отходила. Электровоз задел её по касательной. Женщину госпитализировали.
А в семь часов вечера на перегоне между станциями Купчино и проспект Славы пассажирский поезд сообщением Шушары — СПб — Товарный — Витебский вокзал сбил 39-летнего мужчину. Он переходил пути в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался.