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    На юге Петербурга поезда сбили двоих: пенсионерка выжила, мужчина погиб

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    Транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования двух человек поездами на юге Петербурга. Выжила лишь женщина.

    Как сообщает 14 ноября УТ МВД по СЗФО, скорую вызвали накануне около двух часов к железнодорожной станции Понтонная в Колпинском районе. Там 70-летняя местная жительница подошла слишком близко к путям, по которым двигался электровоз. Он следовал на станцию Санкт-Петербург — Сортировочная — Московская для технического обслуживания. Машинист сигналил пенсионерке, но она не отходила. Электровоз задел её по касательной. Женщину госпитализировали.

    А в семь часов вечера на перегоне между станциями Купчино и проспект Славы пассажирский поезд сообщением Шушары — СПб — Товарный — Витебский вокзал сбил 39-летнего мужчину. Он переходил пути в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался.

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    Комментарии 4

    Гость14 Ноя 2023 в 14:22
    На автопилоте шли.
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