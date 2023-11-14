Седлоклювые ябиру — странные, робкие, огромные. Приехали с юга

В Московском зоопарке поселились седлоклювые ябиру — аисты, приехавшие из сафари-парка в Краснодаре. После карантина их разместили в деревянном домике с окнами на Большой пруд. Об этом 14 ноября сообщает зоопарк в своих соцсетях.
Эти две птицы очень молодые, и пока трудно сказать, пара они или нет. Но видно, что вместе им комфортно. Ябиру — довольно робкие птицы, им требуется много времени на адаптацию. Орнитологи активно работают над тем, чтобы выстроить с ними доверительные отношения.
Зиму ябиру проведут в тёплом домике с бассейном и разными растениями. А летом их выпустят в уличное пространство «Авиария». Кормят их рыбой и грызунами, причем рыбу выпускают в бассейн, чтобы птицы сами ловили её.
Седлоклювый ябиру — один из наиболее крупных представителей семейства аистовых. Размах его крыльев достигает