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    Седлоклювые ябиру — странные, робкие, огромные. Приехали с юга

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    3 комментария

    В Московском зоопарке поселились седлоклювые ябиру — аисты, приехавшие из сафари-парка в Краснодаре. После карантина их разместили в деревянном домике с окнами на Большой пруд. Об этом 14 ноября сообщает зоопарк в своих соцсетях.

    Эти две птицы очень молодые, и пока трудно сказать, пара они или нет. Но видно, что вместе им комфортно. Ябиру — довольно робкие птицы, им требуется много времени на адаптацию. Орнитологи активно работают над тем, чтобы выстроить с ними доверительные отношения.

    Зиму ябиру проведут в тёплом домике с бассейном и разными растениями. А летом их выпустят в уличное пространство «Авиария». Кормят их рыбой и грызунами, причем рыбу выпускают в бассейн, чтобы птицы сами ловили её.

    Седлоклювый ябиру — один из наиболее крупных представителей семейства аистовых. Размах его крыльев достигает 2,4 метра. Обитает в западной и южной частях Африки, где предпочитает селиться на болотах и по берегам рек, поросших пышной растительностью. Питается рыбами, жуками, саранчой и лягушками.

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    Комментарии 3

    Гость14 Ноя 2023 в 14:19
    Ябиру! Дайте две!
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