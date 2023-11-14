    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.12eur98.53

    Неонацисты разгромили стихийный мемориал в память об убитом в Петербурге антифашисте Тимуре Качараве

    603
    3 комментария

    В Петербурге прошла акция памяти 20-летнего антифашиста Тимура Качаравы, убитого 18 лет назад на площади Восстания. Ко входу в «Буквоед» участники мероприятия накануне принесли цветы и свечи. Как сообщают активисты, на месте дежурили две полицейские машины.

    Памятная акция проводится каждый год. И каждый год идеологические противники антифашистов — неонацисты — громят стихийный мемориал. Вот и в этот раз принесенные цветы и предметы оказались под тяжелыми ботинками ультраправых. Фото с помятыми гвоздиками 14 ноября появились в ряде неонацистских каналов.

    13 ноября 2005 года группа правых скинхедов отследила участников антифашистского митинга, пройдя с ними от Малой Конюшенной до Лиговского проспекта. У «Буквоеда» молодые люди напали на Качараву и его друга Максима Згибая. Последний был ранен, Тимур же получил удар ножом в шею и скончался от потери крови. Убийца юноши получил 12 лет и вышел по УДО в 2016 году. Организатора искали 12 лет и приговорили к полутора годам колонии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close