Неонацисты разгромили стихийный мемориал в память об убитом в Петербурге антифашисте Тимуре Качараве

В Петербурге прошла акция памяти 20-летнего антифашиста Тимура Качаравы, убитого 18 лет назад на площади Восстания. Ко входу в «Буквоед» участники мероприятия накануне принесли цветы и свечи. Как сообщают активисты, на месте дежурили две полицейские машины.



Памятная акция проводится каждый год. И каждый год идеологические противники антифашистов — неонацисты — громят стихийный мемориал. Вот и в этот раз принесенные цветы и предметы оказались под тяжелыми ботинками ультраправых. Фото с помятыми гвоздиками 14 ноября появились в ряде неонацистских каналов.