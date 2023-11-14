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    Ждали зиму? Встречайте. В Петербурге снег и гололедица

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    4 комментария

    Циклон продолжает нагонять в Петербург холодный воздух.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 ноября ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток — около 0 градусов. На дорогах местами гололедица.

    «Сегодня по периферии циклона, выходящего своим центром на юг Архангельской области, к берегам Невы продолжится поступление холодных воздушных масс», — сообщает центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В следующие два дня погода будет примерно такая же: не выше нуля, временами небольшой снег. на дорогах гололедица.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость14 Ноя 2023 в 09:12
    Нет , не ждали
    +1−1
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