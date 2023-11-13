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    Служба безопасности «Зенита» просит найти и наказать фаната, который слишком буйно прорывался на матч

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    Житель Петербурга не смог попасть на матч между «Краснодаром» и «Зенитом». Свое расстройство он выместил на турникете, и теперь его ищет полиция.

    Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением 13 ноября обратился начальник службы безопасности петербургского футбольного клуба. Он рассказал, что два дня назад во время матча «Зенита» с «Краснодаром» при входе на стадион один из фанатов повел себя агрессивно.

    Игра уже началась, когда 41-летний Руслан прорывался через турникеты. То ли он в целом был не в духе, то ли какие-то проблемы с билетом, но так или иначе, мужчина начал уничтожать считыватель штрихкодов. Бил руками и ногами, рамку повредил. Клуб оценил ущерб почти в 300 тысяч рублей и передал полиции полные данные нарушителя вместе с адресом прописки.

    Степень фанатизма Руслана определить сложно — страница в соцсети пуста. За какие-либо связанные с посещением стадионов нарушения он ранее не привлекался.

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    ЗанитФанат
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