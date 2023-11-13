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    Жительница Петербурга отдала 340 тысяч на лечение от рака здорового человека

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    Интернет-знакомство обернулось для молодой девушки из Петербурга значительными тратами. Она чувствовала себя спасительницей, но была жестоко обманута.

    Как стало известно «Фонтанке», с заявлением 18-летняя девушка обратилась в полицию 13 ноября. Она рассказала, как в середине лета к ней в телеграм «постучался» незнакомец и предложил общение. Поболтать петербурженка была не прочь, разговор дошел до личных драм — парень поделился, что у него рак, денег на лекарства не хватает.

    Девушка прониклась к бесстыднику сочувствием и помогала материально около трех месяцев. Всего было порядка 100 транзакций на сумму в 340 тысяч рублей, деньги она ему посылала каждый день. В итоге, по неизвестным причинам, «больной» сам сознался, что все с ним в порядке и он девушку обманул. Полиция проводит проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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