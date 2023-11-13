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    15 миллионов за красивые глаза. Петербургского бизнесмена отправили в изолятор за обман государства

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    По делу о мошенническом хищении 15 млн рублей в Петербурге арестован основатель компании «НордВестСтрой» Руслан Дронов. За решеткой он может спрятаться от исков на еще более крупные суммы.

    Об аресте Дронова 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют хищение на двух контрактах летом прошлого года. Компания Дронова должна была закупить и поставить Национальному исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца лазер и офтальмологический томограф. Компания получила аванс, чуть больше 15 миллионов, и, по версии следствия, растворилась вместе с деньгами.

    Дронов все признает, но просил запретить ему определенные действия или запереть дома. Суд, тем не менее, решил, что ему место в СИЗО.

    Судя по данным СПАРК, дела у компании Дронова идут из рук вон плохо. Банк «Уралсиб» требует 25 миллионов, Сбер еще 34.

    Компания существует 15 лет, но плотно с госконтрактами начала работать в 2021 году. С тех пор было заключено 24 контракта, часть из них никак не связана с дорогим оборудованием для глазных клиник — установка окон в детском саду, обустройство дорожек на кладбище. Большая часть договоров была расторгнута в одностороннем порядке заказчиком, компания Дронова 9 раз попадала в реестр недобросовестных поставщиков.

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    МошенникДронов
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