15 миллионов за красивые глаза. Петербургского бизнесмена отправили в изолятор за обман государства

По делу о мошенническом хищении 15 млн рублей в Петербурге арестован основатель компании «НордВестСтрой» Руслан Дронов. За решеткой он может спрятаться от исков на еще более крупные суммы.



Об аресте Дронова 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют хищение на двух контрактах летом прошлого года. Компания Дронова должна была закупить и поставить Национальному исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца лазер и офтальмологический томограф. Компания получила аванс, чуть больше 15 миллионов, и, по версии следствия, растворилась вместе с деньгами.