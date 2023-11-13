Медведев: Выручка резидентов «Сколково» в 2023 году превысит 500 млрд рублей

Совокупная выручка более чем 3700 участников экосистемы «Сколково» в 2023 году составит 550–600 млрд рублей, стало известно на заседании попечительского совета Фонда «Сколково» в понедельник, 13 ноября.

Фото: «Сколково» Фото: «Сколково» Фото: «Сколково» Поделиться Поделиться





Как сообщил председатель попечительского совета Дмитрий Медведев, одна из главных задач, которые решаются объединенными усилиями участников проекта, — замена иностранных технологий собственными, отечественными.

«Например, «Сколково» принимает участие в поддержке дизайн-центров по микроэлектронике, развитии отечественного научного приборостроения и химической промышленности», — подчеркнул он, особо отметив, что за минувшие полтора года, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, «Сколково» смог не только оперативно перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность, но и показать рост выручки, нарастить число рабочих мест и, что не маловажно, не снизить высокие темпы привлечения частных инвестиций в проекты стартапов.



Как сообщил председатель совета директоров фонда «Сколково», председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, особо эффективным инструментом стало бесшовное взаимодействие различных институтов развития, которые входят в группу ВЭБ.РФ. Только за счет этого удалось дополнительно привлечь за последние два года 15,8 млрд рублей. А за счет организации обмена данными между «Сколково» и «Фондом содействия инновациям» удалось ускорить процесс и увеличить объем грантового финансирования стартапов до 4,3 млрд рублей. К началу третьего квартала 2023 года число резидентов «Сколково» составило 3786 компаний, которые совместно обеспечили появление 85 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Общий объем привлеченных ими инвестиций за 10 лет превысил 175 млрд рублей.

Как рассказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, при совокупной выручке в 550–600 млрд рублей, которая ожидается по итогам работы в 2023 году всеми компаниями-резидентами, размер налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 70 млрд рублей. Для сравнения, всего год назад эта цифра составила 50 миллиардов.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений работы резидентов стало развитие платформы НИОКР-сервисов (RND Market), главной задачей которой является взаимодействие заказчиков и исполнителей НИОКР-услуг. Число исполнителей только в 2023 году выросло на 77% до 3200 компаний. Заказчики, в свою очередь, разместили 2700 заявок.

При этом, «Сколково» уверенно опровергает тезис об «изоляции» России. Более 400 резидентов экспортирует свои технологии и разработки в 102 страны мира, а крупнейшими заказчиками стали страны СНГ, Китай и ОАЭ.