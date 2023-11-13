В Перми полицейский пытался украсть лифт

Дознание одного из районов Перми разбирается с коллегой по министерству по статье о краже. Сотрудник и его знакомый пытались украсть лифт.



Подробности этой слегка абсурдной истории 13 ноября приводит издание 59.RU. Дело было несколько дней назад на улице Юрша. В доме меняют лифт, и старый уже демонтировали, но вывезти не успели.

Подозреваемые решили, что негоже добру лежать просто так, и начали перетаскивать оборудование в машину. За процессом их застали очевидцы — по одной из версий, кражу казенного лифта заметил председатель ТСЖ. Под наверняка звучавшее, да еще и нецензурно, «вы что творите!», один из похитителей скрылся, а второго забрали в отдел. Как оказалось, в воровстве заподозрен полицейский. Его «коллега» в розыске.