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    В Перми полицейский пытался украсть лифт

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    Дознание одного из районов Перми разбирается с коллегой по министерству по статье о краже. Сотрудник и его знакомый пытались украсть лифт.

    Подробности этой слегка абсурдной истории 13 ноября приводит издание 59.RU. Дело было несколько дней назад на улице Юрша. В доме меняют лифт, и старый уже демонтировали, но вывезти не успели.

    Подозреваемые решили, что негоже добру лежать просто так, и начали перетаскивать оборудование в машину. За процессом их застали очевидцы — по одной из версий, кражу казенного лифта заметил председатель ТСЖ. Под наверняка звучавшее, да еще и нецензурно, «вы что творите!», один из похитителей скрылся, а второго забрали в отдел. Как оказалось, в воровстве заподозрен полицейский. Его «коллега» в розыске.

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