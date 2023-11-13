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    «Мы не в цирке». Заседание по делу Скочиленко отложили из-за аплодисментов слушателей

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    В Василеостровском районном суде отложили заседание по делу художницы Саши Скочиленко из-за аплодисментов зрителей после речи адвоката. Скочиленко, напомним, обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и боевых действиях.

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»
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    На заседании 13 ноября в прениях участвовала сторона защиты. Выступить успели Юрий Новолодский и Яна Неповиннова. Последняя закончила свое выступление цитатой Скочиленко об экзамене на человечность и выпавший шанс его сдать и попросила оправдать свою подзащитную.

    Часть зрителей зааплодировали. «Покиньте зал те, кто хлопал, — потребовала судья Оксана Демяшева, добавив: — Мы не в цирке». После того как требование проигнорировали, Демяшева потребовала удалить всех. Вошедшие в зал приставы и сотрудники полиции не стали выводить слушателей силой. После препирательств шесть человек вышли, но судью это не устроило: заседание перенесли на 14 ноября.

    Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

    Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Прокурор запросил Скочиленко 8 лет лишения свободы.

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»

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