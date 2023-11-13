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    Генпрокурор России поручил проверить тарифы на электроэнергию в регионах

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    Генеральная прокуратура РФ организовала проверки региональных органов, которые регулируют и устанавливают тарифы на электроэнергию. Поручение дал глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

    В пресс-службе Генпрокуратуры 13 ноября сообщили, что прокурорам субъектов РФ поручили проверить рассмотрение органами власти тарифных заявок на услуги по перетоку электроэнергии, поскольку поступает большое количество жалоб на дискриминационный подход.

    Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных территориальных сетевых организаций. Для многих из них «характерно стремление нажиться за счет тарифной выручки без полноценного содержания электрохозяйства», — отмечают в надзорном ведомстве.

    В ходе проверок прокуроры оценят затраты на обслуживание трансформаторов и линий электропередачи у частных компаний в сравнении с аналогичными расходами у крупных системообразующих организаций.

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