Посадка вертолета в камышах на берегу Финского залива заинтересовала прокуратуру

Северо-Западная транспортная прокуратура(СЗТП) изучает обстоятельства посадки вертолета в камышах на берегу Финского залива. Фото необычной «парковки» геликоптера возле поселка Серово надзорное ведомство опубликовало 13 ноября.
По данным «Фонтанки», о приземлении вертолета с бортовым номером RA-07267 буквально в метре от береговой линии залива сообщил правоохранителям очевидец в воскресенье, 12 ноября. По его словам, вертолет сел по адресу Приморское шоссе д. 640, около ресторана, названного в честь хвойного дерева. Полиция убедилась, что вертолет действительно находится в камышах. Внутри никого не было.
В сообщении СЗТП отмечается, что транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, в том числе разрешение на использование воздушного пространства, а при наличии оснований «примет меры реагирования».