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    Остановившийся эскалатор на время закрыл станцию метро «Крестовский остров»

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    Вечером 13 ноября петербуржцам некоторое время пришлось выбираться с Крестовского острова обходными путями. На одноименную станцию метро было не попасть.

    Вестибюль станции «Крестовский остров» закрыт на вход, сообщили в 16:58 в пресс-службе Петербургского метрополитена. Причина во внеплановой остановке эскалатора.

    Пассажиров просят воспользоваться соседними станциями метро — «Чкаловская» и «Старая Деревня».

    UPD: Чуть меньше чем через 10 минут работа станции была восстановлена в обычном режиме, добавили в метрополитене.

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    ПетербургМетроСтанция метро Крестовский остров
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