Остановившийся эскалатор на время закрыл станцию метро «Крестовский остров»

Вечером 13 ноября петербуржцам некоторое время пришлось выбираться с Крестовского острова обходными путями. На одноименную станцию метро было не попасть.
Вестибюль станции «Крестовский остров» закрыт на вход, сообщили в 16:58 в пресс-службе Петербургского метрополитена. Причина во внеплановой остановке эскалатора.
Пассажиров просят воспользоваться соседними станциями метро — «Чкаловская» и «Старая Деревня».
UPD: Чуть меньше чем через 10 минут работа станции была восстановлена в обычном режиме, добавили в метрополитене.