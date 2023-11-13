Бесплатный цикл «Докопайся до археолога» в Лермонтовке начнется с лекции про фиксацию археологических находок

Новый цикл лекций «Докопайся до археолога» начинают ученые Института истории материальной культуры РАН. На первой расскажут… про рисование и фотографирование. Крайне пригодится в археологических экспедициях, даже если вы просто волонтер. Бесплатно. 16+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





В 1684 году под Воронежем в земле нашли огромные кости. Посчитали, что это от ног волота, т.е. великана. Из Москвы пришло указание: кости откопать, измерить и зарисовать. Можно считать это указание времен правления Петра I (царю всея Руси было тогда 12 лет) одним из первых документов, регламентирующих учет находок. Вообще одна из первых в мире инструкций о том, как работать на археологических памятниках (их тогда так не называли), появилась в России: составил ее в 1739 году В.Н. Татищев.



Археологу Нине Силаевой из Института истории материальной культуры доводилось находить клады. Например, в 2020 году в Твери, на территории Затьмацкого посада. Сам посад складывался на протяжении XIV-XV веков, но докопаться там смогли и до артефактов XII века. Когда исследовали один из погребов, под камнем стены нашли клад из 70 медных монет XVIII века. А вообще Нина участвовала во многих археологических экспедициях — расскажет и о том, что находили при раскопках, и какие современные методы фиксации находок применяются сейчас. Скажем, когда вы фотографируете какую-то находку на смартфон, то благодаря GPS и ГЛОНАСС одновременно привязываете ее к местности.



Слушаем лекцию «Фиксация археологических находок» в «Открытой гостиной» Лермонтовки (Литейный пр., д. 17–19). Регистрация на Timepad. Начало в 18:30 16 ноября.

Александра Шеромова

