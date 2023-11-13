После визита судьи в стриптиз-клуб на Рубинштейна владельцев помещения поставили на счётчик

Необычный формат судебного процесса с визитом в мужской клуб в центре Петербурга завершился не в пользу владельцев помещения, но и требовавшей порядка администрации в своих желаниях придётся быть скромнее.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 13 ноября, судья Куйбышевского суда Ирина Воробьёва частично удовлетворила иск по стриптиз-клубу на улице Рубинштейна, 11А. Елену и Сергея Сазоновых, сдающих в аренду 142 квадратных метра, обязали привести помещение в должный вид и избавиться от следов самовольной перепланировки.

