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    После визита судьи в стриптиз-клуб на Рубинштейна владельцев помещения поставили на счётчик

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    Необычный формат судебного процесса с визитом в мужской клуб в центре Петербурга завершился не в пользу владельцев помещения, но и требовавшей порядка администрации в своих желаниях придётся быть скромнее.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 13 ноября, судья Куйбышевского суда Ирина Воробьёва частично удовлетворила иск по стриптиз-клубу на улице Рубинштейна, 11А. Елену и Сергея Сазоновых, сдающих в аренду 142 квадратных метра, обязали привести помещение в должный вид и избавиться от следов самовольной перепланировки.

    Им отвели три месяца, чтобы восстановить схему отопления и повреждённые бетонные стяжки участка межэтажного перекрытия, а также демонтировать часть системы водоотведения, которая присоединена к общедомовой сети. Отсчёт начнут после того, как судебный акт вступит в силу. Если владельцы не уложатся в срок, суд установил неустойку в 3 тысячи рублей в день.

    Истец в лице администрации Центрального района просил взыскивать по 5 тысяч в день до момента, когда решение будет исполнено.

    Гражданское дело рассматривалось с мая, в ноябре судья Ирина Воробьёва приняла решение разбираться в трубах и стяжках на месте. Объединённая пресс-служба судов поделилась кадрами с гостями и костюмами, каких в X.O. Men`s club едва ли видели.

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