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    Росгвардия отменила приказ о запрете «тюнинга» оружия. Но документ был подлинный

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    Генерал Росгвардии действительно приказал бойцам возвращать все оружие в штатное состояние, но сейчас приказ отменен. Ранее документ опубликовал telegram-канал «Два майора».

    Как сообщил 13 ноября председатель комитета Госдумы по информационной политике, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, приказ издал командир одной из дивизий войск Росгвардии. Он был признан необоснованным и отменен «решением вышестоящего командования».

    В документе говорилось, что хранение стрелкового оружия нужно «организовать без <…> другого доп. оборудования, улучшающего эргономику и повышающего эксплуатационные характеристики вооружения, не входящего в комплект поставки вооружения, приобретенного за счет собственных средств военнослужащего».

    Как отметил Хинштейн, указанная в приказе дивизия не участвует в военной операции на Украине, но призвал поддерживать инициативу военнослужащих, повышающих эффективность своего оружия.

    «Уверен, подобная глупость — единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии — тому подтверждение», —
    заявил Александр Хинштейн.

    В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой руководство ведомства даст оценку действиям «инициативного комдива».

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    Комментарии 12

    Гость13 Ноя 2023 в 15:38
    Полнейший бардак!
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