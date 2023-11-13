Эскалаторы на «Спасской» отремонтируют втрое дороже, чем покупали

«Петербургский метрополитен» объявил аукцион на капитальный ремонт эскалаторов пересадочного узла станции «Спасская». Ценообразование впечатляет.



Документация опубликована на прошлой неделе. Речь идет об эскалаторе № 4 типа ЭТХ-11,6 перехода «Спасская» — «Сенная площадь» и эскалаторе № 4 типа ЭТХ-17,3 перехода «Спасская» — «Садовая». Максимальная стоимость ремонта двух подъемников — 74,8 млн рублей. Около 30 млн записаны на первый, остальное — на второй.

«Фонтанка» вспомнила, что один из здешних эскалаторов 11,6 ЭТХ ремонтировали в 2015 году за 16,5 млн рублей, и уже тогда эта сумма казалась очень высокой, потому что в конце нулевых подъемники закупали по 10 млн за штуку, и после этого еще несколько раз ремонтировали из-за регулярных поломок.