Эскалаторы на «Спасской» отремонтируют втрое дороже, чем покупали

«Петербургский метрополитен» объявил аукцион на капитальный ремонт эскалаторов пересадочного узла станции «Спасская». Ценообразование впечатляет.
Документация опубликована на прошлой неделе. Речь идет об эскалаторе № 4 типа ЭТХ-11,6 перехода «Спасская» — «Сенная площадь» и эскалаторе № 4 типа ЭТХ-17,3 перехода «Спасская» — «Садовая». Максимальная стоимость ремонта двух подъемников — 74,8 млн рублей. Около 30 млн записаны на первый, остальное — на второй.
«Фонтанка» вспомнила, что один из здешних эскалаторов 11,6 ЭТХ ремонтировали в 2015 году за 16,5 млн рублей, и уже тогда эта сумма казалась очень высокой, потому что в конце нулевых подъемники закупали по 10 млн за штуку, и после этого еще несколько раз ремонтировали из-за регулярных поломок.
В самой подземке «Фонтанке» рассказали, что с 2009 года на переходах станции «Спасская» («Спасская» — «Садовая», «Спасская» — «Сенная площадь») эксплуатируются 8 эскалаторов типа ЭТХ, высотой подъема 17,3 и 11,6 метров соответственно.
Вопрос о стоимости в предприятии оставили без внимания. Собеседник, близкий к закупке, пояснил, что механизмы не типовые, сейчас их не производят, детали тоже самостоятельно метро изготовить не может. Так что ориентировались на цену, выставленную откликнувшимися участниками.
«Конструкция эскалаторов типа ЭТХ разработана ЗАО (АО) «Завод Универсалмаш» и лишена привычных машинных залов и типовой редукторной группы с главным валом, — рассказали в пресс- службе. — Движение лестничного полотна осуществляется посредством последовательно установленных внутри эскалатора мотор-редукторов, синхронизированных между собой системой микропроцессорного управления. На сегодняшний день каждый из 8 эскалаторов прошел по одному циклу капитального ремонта. Эскалатор № 1 на переходе «Спасская» — «Сенная площадь» прошел второй цикл капитального ремонта в конце 2022 года. Средняя продолжительность капитального ремонта одного эскалатора составляла порядка 4 — 4,5 месяцев».
Норму межремонтного пробега определяет обычно сам изготовитель. Если он не сделал этого, то она должна составлять для капитального ремонта не более 150 000 км.