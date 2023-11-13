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    Больной вопрос. Петербуржцу, спорившему о выгуле собаки, одним ударом повредили череп

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    Полиция ищет «Рэмбо», который одним ударом повредил голову жителю Колпинского района Петербурга. Разойтись на пустыре им помешали собаки.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 ноября, тяжёлые травмы 57-летний владелец собаки получил два дня назад. По информации «Фонтанки», вечерняя прогулка с любимцем завела жителя Колпино на территорию посёлка Тельмана, но на тропинке неподалёку от заправки на Заводском проспекте, 17, он оказался не один.

    Петербуржец рассказал, что о правилах выгула и собаках он поспорил с высоким незнакомцем в чёрном и лет на 25 моложе. Когда цензурные и не очень слова закончились, тот якобы с ноги ударил старшего в голову.

    Пострадавший обратился в травмпункт с разбитым лицом, но надолго там не задержался. Его увезли в Александровскую больницу с переломами основания черепа, скулы, носа и челюсти.

    Его обидчика ищут по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии 51

    Гость13 Ноя 2023 в 13:20
    Росияне дичают
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