Больной вопрос. Петербуржцу, спорившему о выгуле собаки, одним ударом повредили череп

Полиция ищет «Рэмбо», который одним ударом повредил голову жителю Колпинского района Петербурга. Разойтись на пустыре им помешали собаки.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 ноября, тяжёлые травмы 57-летний владелец собаки получил два дня назад. По информации «Фонтанки», вечерняя прогулка с любимцем завела жителя Колпино на территорию посёлка Тельмана, но на тропинке неподалёку от заправки на Заводском проспекте, 17, он оказался не один.



Петербуржец рассказал, что о правилах выгула и собаках он поспорил с высоким незнакомцем в чёрном и лет на 25 моложе. Когда цензурные и не очень слова закончились, тот якобы с ноги ударил старшего в голову.

