Водителю рейсового автобуса стало плохо за рулем на севере Петербурга

В Приморском районе Петербурга утром 13 ноября на скорой увезли водителя автобуса. Медики забрали его прямо с маршрута.



На улице Савушкина очевидцы заметили, как медики под руки выводят водителя из кабины автобуса №211 и ведут в машину скорой помощи. Мужчине стало плохо во время движения, но он был в сознании и передвигался сам, хоть и не без помощи.

Как пояснили «Фонтанке» в АО «Третий парк», которое обслуживает маршрут, водитель почувствовал себя плохо, доехал до конечной и высадил пассажиров. Поняв, что не может продолжать работу, мужчина сообщил диспетчеру и вызвал «скорую». С его слов, у него случилось обострение хронической болезни желудка. Предрейсовый осмотр мужчина прошел без нареканий. Сейчас его увезли в больницу, компания будет выяснять подробности и окажет помощь. Состояние мужчины нормальное.