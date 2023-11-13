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    Школьница пожаловалась на приставания водителя автобуса в Ленобласти. В отношении него возбуждено уголовное дело

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    Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса № 315 — мужчину подозревают в развращении 15-летней школьницы. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября.

    Инцидент произошел на остановке на Заводской улице в Новолисино поздним вечером 10 ноября. По словам матери девочки, водитель совершил неподобающее, сидя за рулём, уточняет 47news.

    Маршрут № 315 выполняется ООО «Вест-Сервис». В разговоре с «Фонтанкой» представитель компании не смог оперативно прокомментировать информацию.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю следственного ведомства провести проверку и доложить о ее результатах.

    Уголовное дело возбудили по первой части статьи 135 УК РФ — «Развратные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Накануне водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчине 57 лет, в Петербург он приехал из Киргизии и исправно встал на миграционный учёт.

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